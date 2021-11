PS adia reforma do SEF em seis meses

Quintanilha, 01/02/2021 - Reportagem na fronteira. Uso da aplica‹o do SEF na identifica‹o dos condutores. (Rui Manuel Ferreira / Global Imagens) © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 24 Novembro, 2021 • 13:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Partido Socialista entregou na Assembleia da República um projeto de lei com uma alteração à chamada reforma do SEF que entrava em vigor já a 11 de janeiro, dando agora mais tempo para que se concretize a reformulação deste organismo. Em causa, a necessidade de não ocorrerem perturbações no controlo de fronteiras numa altura em que a pandemia está a crescer.

Lê-se no projeto de lei que, "considerando a evolução da situação epidemiológica, prevê-se a necessidade de reforçar o controlo fronteiriço, designadamente no que concerne à verificação do cumprimento das regras relativas à testagem" e que, por isso, é importante salvaguardar que "não ocorrem alterações institucionais ao controlo fronteiriço no atual contexto pandémico".



A proposta da bancada socialista é a de que a nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, que vai acolher parte das competências administrativas do SEF, só avance 6 meses depois da publicação desta nova lei. O que estava previsto eram 60 dias - que já estavam a contar - e previam que esta nova agência iniciasse funções em meados de janeiro.