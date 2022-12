PS admite discutir modelo de pergunta-resposta nos debates com Costa na AR

O deputado socialista Pedro Delgado Alves admite que se pode chegar a um modelo que permita um debate esclarecedor. © António Pedro Santos/Lusa

O Partido Socialista está disponível para rever a proposta que prevê o fim do modelo pergunta-resposta nos debates quinzenais com o primeiro-ministro e entregará, em janeiro, uma alteração à sua proposta para tentar "um equilíbrio". Estes debates, de 15 em 15 dias, acabaram depois de um acordo entre o PS e o PSD. Agora, com um Governo de maioria absoluta, os sociais-democratas mudaram de ideias.

"Houve vários debates em que se verificou um despique de tal forma entre perguntas e respostas que as perguntas tinham uma duração de dois ou três segundos e as respostas não podiam ter uma maior duração e isso não estava a ajudar na qualidade do debate e aquele momento importante de prestação de contas. A proposta formulada visava tentar disciplinar um bocadinho a forma como o debate ocorria, mas já mostrámos disponibilidade para encontrarmos uma fórmula que garanta o contraditório, ou seja, havendo aqui um problema relativamente a quando o primeiro-ministro responde, temos disponibilidade para encontrar uma fórmula e trabalharemos nisto agora nesta reta final até janeiro", explicou à TSF Pedro Delgado Alves.

O socialista admite que se pode chegar a um modelo que permita um debate esclarecedor.

"Seguramente será possível encontrar uma fórmula que garanta que os debates têm a possibilidade de colocação de perguntas e respostas. Eventualmente verificaremos que terá de haver algum bom senso na forma de gestão deste tempo. Tenho a certeza que se conseguirá encontrar uma solução que garanta o contraditório e a possibilidade de o debate decorrer em moldes a que não estamos habituados sem prejudicar o objetivo final, que é esclarecer a Assembleia e o país", acredita o deputado do PS.

Em resposta, o deputado do PSD Hugo Carneiro saudou o bom senso, mas sublinhou que os socialistas estão a agir por pressão da opinião pública.

"O PS já teve tanta pressão pública que se está a ver forçado a reponderar a sua posição e eu não critico isso, elogio essa aproximação ao bom senso, mas quem define o método como cada partido decide usar o seu tempo deve ser cada partido, não deve ser o Governo agora a vir dizer que o PSD só pode fazer duas perguntas. Isso é estrangular as questões. Há dois pontos absolutamente essenciais. Um deles é o regresso aos debates quinzenais porque a maioria absoluta do PS justifica completamente esse processo de fiscalização regular. O segundo é que são os partidos que definem o seu método de intervenção com o tempo que têm", defendeu Hugo Carneiro.

Para Bruno Nunes, do Chega, o PS está apenas preocupado em reduzir o protagonismo de André Ventura.

"Todos sabemos que os dois protagonistas políticos são António Costa e André Ventura e existe uma grande preocupação, por parte do Partido Socialista, em tentar travar André Ventura. Percebemos que a política portuguesa está polarizada entre o Chega e o PS porque os restantes partidos têm estado bastante amorfos na participação da vida política dentro do Parlamento. Olhamos com bons olhos tudo o que seja para aumentar o espírito democrático e a democracia dentro do Parlamento, obviamente", acredita Bruno Nunes.

À esquerda, Pedro Filipe Soares, do Bloco, espera para ver, mas saúda que o PS tenha percebido que tinha uma proposta absurda.

"O que o Partido Socialista colocou em cima da mesa era uma lógica de declaração do primeiro-ministro após intervenções dos grupos parlamentares sem possibilidade de réplica, apenas como um statement. O primeiro-ministro viria ao Parlamento com a possibilidade de apenas responder ao que queria, como queria e não dando as explicações que depois as réplicas permitem fechar e que a fiscalização de facto aconteça. Como a proposta era absurda, o PS diz que vai retirá-la", afirma Pedro Filipe Soares.

A Iniciativa Liberal revelou que esta alteração de posição do PS surge após diversos pedidos de reuniões que nunca foram aceites.

"O PS diz que lhe incomoda muito o ping pong e é normal, mas estamos mais habituados a que goste de algo tipo Ioiô, que é voltar sempre ao mesmo. O aumento do escrutínio das respostas não está, em primeira instância, dependente daquilo que vai estar no regimento. Está sempre dependente daquilo que é a vontade e disponibilidade dos governantes, que são o alvo de escrutínio e fiscalização por parte do Parlamento", disse o deputado Rodrigo Saraiva.

Em atualização