PS admite que serviços de saúde enfrentem "situação de stress" nas próximas semanas

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, disse que os serviços de saúde vão enfrentar uma situação de stress nas próximas duas a três semanas e garantiu que o partido está disponível para apoiar um decreto que preveja o ensino à distância.

"O Presidente da República transmitiu-nos que permite dar enquadramento jurídico, permitindo que o Governo, se assim o entender, possa avançar para o ensino com recurso às novas tecnologias. É nos próximos 15 dias que se espera que venha a ocorrer o período de maior stress do Serviço Nacional de Saúde", explicou José Luís Carneiro após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.

O socialista garantiu também que todos os recursos humanos da saúde estão a ser mobilizados - incluindo reformados - e que o plano de vacinação está a ser cumprido. Sobre a polémica de Castro Verde, o dirigente socialista salientou que todos os cidadãos têm direito a serem tratados com igualdade.