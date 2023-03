PS alerta para o perigo da direita que "aproveitará cada crise para colocar o Estado social em causa"

© Paulo Cunha/Lusa

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, avisa os socialistas que devem fazer a defesa dos serviços públicos, como na saúde e na educação, numa altura em que, na Assembleia da República, a Iniciativa Liberal pede mais protagonismo para o setor privado.

Numa sessão, nas jornadas parlamentares do partido, Eurico Brilhante Dias defendeu que "a troca entre impostos e serviços públicos é justa" e alerta que a direita espera por cada crise para colocar o estado social em causa.

"Aos olhos dos cidadãos, o pior que pode acontecer é a perceção de um Estado social que se degrada, que passa a ser uma solução para os mais pobres dos pobres e onde não somos capazes de mostrar que a troca entre impostos e serviços públicos é uma troca justa, que promove a igualdade de oportunidades", argumentou.

Brilhante Dias salienta que os políticos têm o dever de mostrar aos cidadãos que "há um retorno" perante os impostos, ou seja, "uma recompensa para o conjunto da comunidade".

"Se os socialistas e os social-democratas ficarem fechados em casa e não defenderem o Estado social, os liberais e a direita aproveitarão cada crise para colocar o estado social em causa", acrescentou.

As jornadas parlamentares do PS acontecem na véspera de os socialistas completarem um ano desde a tomada de posse da maioria absoluta, a 29 de março de 2022, e o líder parlamentar salienta que 50 por cento das iniciativas aprovadas pelos socialistas são da oposição.

"Em cada dois dias, esteve um membro do Governo no parlamento. Dois terços dos requerimentos para a vinda ao parlamento de membros do Governo foram aprovados favoravelmente pelo Grupo Parlamentar do PS", disse.

Dos dois dias de trabalhos, sairá um projeto de resolução, ou seja, uma recomendação ao Governo para que sejam disponibilizados mais dados, no portal da transparência, em formato aberto sobre a gestão dos serviços públicos.