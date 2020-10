PS alterada data da reunião sobre posição nas presidenciais

© Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 06 Outubro, 2020 • 23:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi adiada por uma semana a data da reunião em que o PS assume uma posição sobre as eleições presidenciais. A reunião marcada para dia 24 passou para 31 de outubro já que o 24 de outubro coincidia com o dia de reflexão das regionais nos Açores.

Para evitar eventuais dúvidas sobre a interpretação da Comissão Nacional de Eleições foi decidido adiar para o fim de semana seguinte.

Nesta reunião no final do mês, o tema forte vão ser a eleição presidencial mas a TSF sabe que não deverá ser aceite a proposta de Daniel Adrião que queria ver convocado um referendo interno sobre as presidenciais.

De acordo com os estatutos do PS, a fixação da ordem de trabalhos da Comissão nacional compete ao presidente, ao secretário-geral ou a requerimento de um quarto dos elementos, sendo que a proposta de referendo é da responsabilidade apenas do Secretário-geral cabendo a Comissão nacional apenas convocar.