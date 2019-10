PS aprova quinta-feira recandidatura de Ferro à presidência da AR

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Grupo Parlamentar do PS vai reunir-se na quinta-feira, com a presença do secretário-geral, António Costa, ocasião em que deverá aprovar a recandidatura de Ferro Rodrigues ao cargo de presidente da Assembleia da República.

Fonte oficial socialista disse à agência Lusa que se espera que a recandidatura de Ferro Rodrigues, antigo ministro e líder do PS entre 2002 e 2004, "além de unânime no PS, recolha também apoios em outros grupos parlamentares", quando, na sexta-feira, por voto secreto, em plenário, os deputados elegerem o presidente da Assembleia da República da XIV Legislatura.

Na reunião do Grupo Parlamentar do PS de quinta-feira, em que Carlos César cessará formalmente o seu mandato como presidente do Grupo Parlamentar, os deputados vão também marcar o dia da eleição de Ana Catarina Mendes para a liderança da bancada, o que deverá também acontecer na sexta-feira.

Na semana passada, o secretário-geral do PS propôs Ana Catarina Mendes para suceder a Carlos César na presidência do Grupo Parlamentar do PS. Por outro lado, na sequência da decisão da conferência de líderes de marcar para sexta-feira, às 10:00, a primeira sessão da XIV Legislatura, a bancada socialista terá também de aprovar já na quinta-feira as suas candidaturas para a Comissão de Verificação de Poderes, mesa e Conselho de Administração da Assembleia da República.