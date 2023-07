PS aprova sozinho relatório à gestão da TAP. Oposição unida no voto contra

© Goncalo Villaverde

O PS ficou sozinho no voto a favor do relatório da comissão de inquérito à gestão da TAP, com os restantes partidos a votarem contra, apesar das propostas acolhidas pela relatora. O debate ficou marcado por acusações de "branqueamento", mas a relatora socialista Ana Paula Bernardo contrapôs com "todos os factos" que estão no relatório.

Tal como já tinham anunciado, PSD, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra o relatório, a quem se juntou o Bloco de Esquerda e o PCP.

Foram acolhidas 48 propostas de alteração, das mais de 150 que os partidos apresentam, para alterar o relatório com as conclusões da comissão de inquérito (CPI) à gestão da TAP. Só o PSD e a Iniciativa Liberal se colocaram fora de jogo, o que mereceu a crítica de Ana Paula Bernardo por estes partidos recusarem "uma postura construtiva".

A relatora Ana Paula Bernardo deu luz verde a propostas de todos os partidos, com destaque para o PCP, e até o Chega teve sugestões acolhidas, apesar da linha vermelha que o PS traçou ao partido de André Ventura logo no início da legislatura.

Uma das propostas dos comunistas acolhida por Ana Paula Bernardo foi a inclusão de acontecimentos de "enorme gravidade" no Ministério das Infraestruturas, apesar de, numa primeira fase, o relatório deixar de fora a polémica com o computador do antigo assessor de João Galamba e de Pedro Nuno Santos.

"Os acontecimentos ocorridos no dia 26 de abril de 2023 no Ministério das Infraestruturas e seus desenvolvimentos, que foram objeto de várias audições na CPI, são de uma enorme gravidade", lê-se na nova versão.

Também a polémica reunião o deputado Carlos Pereira, do PS, e a antiga CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, merece agora uma referência no relatório com as conclusões da CPI à gestão da TAP.