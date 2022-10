PS atira ao PSD e a Paulo Rangel: "Apoiou aumento das taxas de juro pelo BCE"

Eurico Brilhante Dias © José Sena Goulão/Lusa

O PS acusa o PSD de ter duas vozes, uma em Lisboa e outra em Bruxelas, pelo "duplo critério" em relação às taxas de juro. Se, em Portugal, o PSD mostra-se contra a subida das taxas de juro nos créditos à habitação, fala mesmo num "panorama preocupante", os socialistas alegam que os eurodeputados do PSD apoiam uma moção do Partido Popular Europeu (PPE) para o aumento das taxas de juro.

De acordo com o documento do PPE, de 29 de setembro, "as taxas de juro mais altas têm impacto na redução da inflação", pelo que se apela ao Banco Central Europeu (BCE) que "mantenha a determinação" no aumento das taxas do crédito à habitação.

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, já tinha levado o tema a debate no Parlamento, na quarta-feira, mas agora apresenta um novo dado: "Uma emenda que dá substância ao documento".

"A emenda não só reforça a determinação para que o BCE aumente as taxas de juro, como pede para que esse aumento seja rápido", critica.

De acordo com Eurico Brilhante Dias, a proposta de emenda "foi apresentada por dois eurodeputados do PPE, teve votos favoráveis do PPE, mas foi chumbada por outros grupos parlamentares".

O documento inicial do PPE, de 29 de setembro, foi votado a favor pelo eurodeputado e vice-presidente social-democrata, Paulo Rangel, mas também pela eurodeputada Cláudia Aguiar, segundo os dados recolhidos pelo PS.

"Na declaração de voto, Paulo Rangel não faz menção uma única vez ao aumento das taxas de juro, à posição do BCE, nem como isso é importante para salvaguardar o rendimento das famílias portuguesas", atira.

E, por fim, Eurico Brilhante Dias avisa o PSD que "a política precisa de seriedade na relação com os portugueses", sem e o partido "não pode ter duas caras",

"Um pouco de seriedade e honestidade. O que temos visto é que as pessoas estão muito preocupadas com o aumento das prestações das suas casas e com as hipotecas. Temos sempre um duplo critério: aqueles que em Lisboa dizem que estão muito preocupados e em Bruxelas apoiam o BCE no aumento das taxas de juro", acrescenta.

Em Portugal, o PSD tem criticado o Governo pela "escassez de medidas" para fazer face à escalada das taxas de juro.