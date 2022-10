Críticas a gasoduto ibérico. PS avisa PSD de que "até o bota-abaixismo na política tem de ter limites"

João Torres, vice-presidente do grupo parlamentar socialista © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF 22 Outubro, 2022 • 19:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em reação às acusações de Paulo Rangel a propósito da assinatura do acordo para a construção do gasoduto ibérico, o PS avisa o PSD de que até o bota-abaixismo tem limites. João Torres, o vice-presidente do grupo parlamentar socialista, lamentou que o discurso social-democrata esteja a radicalizar-se e lembrou que o PSD, que agora acusa o Governo de desperdiçar o investimento em energias renováveis, opôs-se a esse mesmo investimento quando foi anunciado.

"Vim manifestar a minha plena estupefação com a reação que foi hoje tomada pelo PSD, pela voz de um dos seus vice-presidentes. Temos, ao longo dos últimos meses, assistido a uma grande radicalização do discurso político por parte do PSD e essa radicalização, esse extremar de posições a que temos vindo a assistir ao longo dos últimos meses, conheceu hoje mais um episódio. Já sabíamos que o líder do PSD, Luís Montenegro, só consegue fazer política criticando tudo e todos. A propósito desta matéria, soubemos que o PSD, no tempo devido, esteve contra o investimento tão substantivo que foi feito em energias renováveis, contra o investimento no hidrogénio e hoje está contra este acordo também. Gostaria de sublinhar que até o bota-abaixismo na política tem de ter os seus limites", explicou João Torres.

Em causa está o acordo anunciado por António Costa entre Portugal, Espanha e França alcançado na quinta-feira, em Bruxelas, durante uma reunião dos líderes dos governos dos três países, que prevê avançar com um "corredor de Energia Verde", por mar, entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus (MidCat).

António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron decidiram na quinta-feira avançar com um "Corredor de Energia Verde", por mar, entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus (MidCat).

O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde BarMar serão debatidos num novo encontro a três em dezembro, em Alicante, Espanha.