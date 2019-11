Condenação por racismo: PS, BE e Livre rejeitam solidariedade com Bernardo Silva

Bernardo Silva foi condenado por racismo devido a publicação no Twitter © António Cotrim/Lusa

Por Inês André Figueiredo 22 Novembro, 2019 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O voto de solidariedade para com Bernardo Silva, devido à condenação por racismo, foi rejeitado no Parlamento com os votos contra de PS, Bloco de Esquerda e Livre, a favor de PSD, PCP, CDS, Chega e Iniciativa Liberal e a abstenção do PAN.

Pub Pub

A votação sugerida pelo CDS referia-se a um voto de repúdio e condenação contra o racismo no desporto e de solidariedade para com o jogador da Seleção Nacional e do Manchester City e foi dividida em dois pontos.

Pub Pub

O primeiro ponto, aprovado por unanimidade, decidiu "repudiar e condenar toda e qualquer prática de racismo, nomeadamente no desporto".

O avançado português foi suspenso por um jogo e condenado a uma multa de 50 mil libras (58 mil euros) por ter publicado um tweet com a imagem de Mendy em criança acompanhado com a imagem do boneco conhecido da marca de chocolates Conguitos.

"Adivinhem quem é?", escreveu o português na redes social, referindo-se ao amigo com quem tem uma relação desde os tempos do Mónaco.

Pesar pela morte de militar da GNR

Durante a sessão foram ainda aprovados os dois votos de pesar - do PS e CDS-PP - pelo falecimento do Cabo da GNR Jorge Gomes, que morreu em atropelado, quando prestava apoio a um acidente rodoviário. Sobre o mesmo tema, foi rejeitado o voto apresentado pelo Chega.

No texto assinado pelo deputado André Ventura era possível ler que Portugal é um "país em que tão pouco se respeitam as forças de autoridade, e em que diária e gratuitamente o Estado não valoriza devidamente todos quantos dedicam a sua vida à nossa, em serviço da pátria".

A homenagem a José Mário Branco

O Parlamento aprovou por unanimidade e com aplausos de pé o voto de pesar pela morte de José Mário Branco.



"José Mário Branco deixa ao país um legado musical precioso, assim como um exemplo de inconformismo, rebeldia e coerência, que ajudaram também a construir a nossa democracia", lê-se no voto de pesar, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.



Ao voto seguiu-se uma homenagem de pé, com os dois filhos e netos do músico nas galerias, e apenas alguns deputados do CDS-PP permaneceram sentados.

Lista de edifícios com amianto será atualizada

A Assembleia da República aprovou também o projeto de resolução do PAN que recomendava ao Governo a atualização da lista de edifícios de serviços públicos com materiais que contenham amianto.

O primeiro e o segundo pontos do texto foram aprovados apenas com a abstenção de André Ventura e com a abstenção do PSD no último ponto.

Já o aumento do financiamento que estava previsto no ponto dois contou com os votos contra do PS e a abstenção de Chega e Iniciativa Liberal e a aprovação das restantes bancadas.

Solidariedade com a Comunidade Trans com CDS contra

O PS apresentou ainda um voto de pesar e solidariedade com a Comunidade Trans, já que o Dia da Memória Trans de comemorou na passada quarta-feira, que foi aprovado com os votos contra do CDS e a abstenção do Chega.

O Chega viu ser aprovado por unanimidade o voto de pesar apresentado pelo falecimento da "emblemática fadista" Maria Argentina Pinto dos Santos.

Por sugestão do PSD e CDS foi ainda aprovado um voto de congratulação pela atribuição de um Grammy Latino a José Cid.