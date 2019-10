PS chama partidos de esquerda para reuniões na quarta-feira

© Gerardo Santos/Global Imagens

Ao terceiro dia depois das eleições, Costa vai perguntar aos partidos de esquerda se querem casar com o PS. O Partido Socialista já pediu ao Bloco de Esquerda, PCP/PEV, PAN e Livre uma reunião na próxima quarta-feira, com a intenção de encontrar uma solução governativa.

A notícia avançada pelo Observador e confirmada pela TSF dá conta de que a equipa negocial socialista também já está formada: António Costa, Carlos César, Ana Catarina Mendes e Duarte Cordeiro vão ser os porta-voz socialistas nos encontros à esquerda.

Pedro Nuno Santos - que foi o negociador do PS com a esquerda nos últimos anos - é substituído por Duarte Cordeiro. As reuniões com os possíveis parceiros vão ter lugar nas sedes de cada partido, sendo que Costa já as deve fazer enquanto primeiro-ministro indigitado por Marcelo Rebelo de Sousa, algo que não aconteceu em 2015, quando encetou contactos para criar o que viria a ser a Geringonça.

O Presidente da República afirmou hoje que espera poder indigitar António Costa já esta terça-feira, depois de reunir com todos os partidos que elegeram deputados nas últimas eleições legislativas.

O dia será uma verdadeira maratona para Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República vai receber os dez partidos políticos eleitos para representarem os portugueses na Assembleia da República em apenas nove horas.

A maratona terá início às 11h30 da manhã, com o Livre. Segue-se o Iniciativa Liberal às 12h00 e o Chega às 12h30. Depois dos novos partidos com assento parlamentar será a vez de Marcelo receber o Partido Ecologista "Os Verdes" às 13h00, o Pessoas Animais Natureza (PAN) às 13h30, o CDS às 16h00, o PCP às 17h00, o Bloco de Esquerda às 18h00, o PSD às 19h00 e o PS às 20h00.

Marcelo já revelou que tem alguma urgência em indigitar o primeiro-ministro e formar Governo para que Portugal esteja pronto, antes de 31 de outubro, para discutir o Brexit no Conselho Europeu.

"Conviria que o primeiro-ministro indigitado ouvisse os partidos numa composição diferente do parlamento, portanto, já deste parlamento acabado de eleger, sobre os temas europeus, antes da tomada de posição no Conselho Europeu", considerou.