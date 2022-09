PS ataca PSD nas jornadas socialistas: de Passos Coelho às propostas de "caridadezinha"

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 13 Setembro, 2022 • 14:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, as primeiras com maioria absoluta, os socialistas centraram-se no maior partido da oposição. Com a presença da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, a mira esteve apontada ao legado de Passos Coelho e à "caridadezinha" do PSD.

Relacionados Montenegro defende mais apoios às famílias e medidas contra efeitos nos créditos à habitação

A ministra Adjunta de António Costa, que cedeu o lugar na liderança parlamentar para ingressar no Governo, recuou aos tempos de Passos Coelho para definir as diferenças entre os governos à direita e à esquerda.

"Vale a pena fazermos a distinção daquilo que é uma governação socialista e do que é uma governação do PSD e à direita. Uma governação como a que temos vindo a fazer, olha para todas as pessoas", explicou.

E os "dados de hoje", acrescenta Ana Catarina Mendes, mostram que o PS estava certo quando "virou a página da austeridade". Ainda assim, as "contas certas" não são "uma obsessão qualquer para um défice histórico".

Ouça a reportagem da TSF. 00:00 00:00

"Fazem-se opções para ter contas certas, mas garantindo as respostas necessárias às urgências e aos problemas estruturais que temos. Temos que olhar para eles, olhando para o futuro", descreveu.

Numa altura em que o Governo tenta explicar as medidas de apoio às famílias, com a polémica com as pensões, Ana Catarina Mendes compara com o programa de emergência social do PSD de "2011 e 2015".

"Fiz o exercício de ir recuperar o plano de emergência social do PSD. A única novidade é que se altera o apoio das cantinas sociais, para se dar um vale alimentar. Isto não é solidariedade, é assistencialismo e uma forma como não podemos olhar para a sociedade", alertou.

A medida foi também proposta pelo PSD, para combater a inflação atual, num pacote total de 1,5 mil milhões de euros, com o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, a reafirmar que se trata de uma medida "de caridadezinha".

"Nós não olhamos para os mais vulneráveis e para os mais pobres com esta visão assistencialista, como se os mais pobres não soubessem como utilizar o rendimento disponível. Como se precisassem de uma tutela", criticou.

E a redução de impostos, como a diminuição do IRC e do IRS "para os mais ricos", não é a solução do PS, já que para haver "justiça social, tem de haver justiça fiscal".

"Quem quer crescimento económico tem de apostar na igualdade. Quem quer crescimento económico combate a pobreza e luta pela igualdade de género. Quem quer crescimento económico, não pode deixar ninguém para trás", sustentou.

Num último aviso, mas para os colegas de bancada, Eurico Brilhante Dias alertou que a maioria absoluta não pode ser encarada como "menos exigência na Assembleia da República": "O foco não é a extrema-direita, mas o combate político entre nós, que somos socialistas."