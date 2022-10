PS chumba audição de João Leão na AR sobre aeroporto. PSD acusa socialistas de "incoerência"

João Leão © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Por Guilhermina de Sousa com Carolina Rico 12 Outubro, 2022 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS chumbou a requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição de João Leão sobre "declarações relativas ao Aeroporto de Lisboa".

Os sociais-democratas queriam que o ex-ministro das Finanças explicasse porque tinha chumbado por seis vezes o aval para as obras no aeroporto de Lisboa, segundo o presidente da ANA.

Como justificação para o chumbo da audição, o PS argumentou que João Leão já não é ministro, resposta que não agradou ao vice-presidente da bancada do PSD, Paulo Rios de Oliveira.

"O ex-ministro João Leão era ministro das Finanças, reportava ao primeiro-ministro e estava no governo anterior. É acusado de ter bloqueado repetidamente as obras no aeroporto de Lisboa. O PSD, responsavelmente, pede "venham-nos esclarecer" e o PS diz "não há nada para esclarecer porque ele não é ministro". Isto não é argumento intelectual nem politicamente válido a nossa opinião, nós vamos continuar a insistir pelo apuramento da verdade."

"A quem é que não interessa a verdade?", questiona Paulo Rios de Oliveira 00:00 00:00

O PSD pediu esta terça-feira a audição urgente do ex-ministro das Finanças João Leão na Assembleia da República para esclarecer "de quem é a responsabilidade" pelos atrasos na realização de obras no aeroporto da Portela, depois do Presidente do Conselho de Administração da ANA - Aeroportos de Portugal ter acusado acusa o ex-ministro das Finanças de ter rejeitado seis pedidos para avançar com obras de melhoria no aeroporto de Lisboa.

O deputado afirma que mais estranho ainda é a "incoerência" dos deputados socialistas, que quererem chamar à mesma comissão o ministro Pedro Nuno Santos para explicar as suas incompatibilidades em negócios com o Estado.

"Pior do que isto, e revelador da imensa, imensa, incoerência do PS em relação a esta matéria, é logo de seguida o próprio Partido Socialista, no momento seguinte, invocar notícias jornal para pedir à comissão que chame a prestar esclarecimentos o ministro Pedro Nuno Santos.

Paulo Rios de Oliveira acusa o PS de "desnorte total" 00:00 00:00

"Há aqui alguma coisa que não bate certo, quer a justificação para a não vinda do ex-ministro João Leão, quer a justificação para a vinda apressada do ministro Pedro Nuno Santos é revelador que o PS está num desnorte completo.

Pedro Nuno Santos vai ser ouvido na comissão de Economia já na próxima semana sobre os contratos públicos que a empresa do pai do fez com o Estado. O requerimento foi apresentado pela maioria absoluta do PS, que chumbou ainda um pedido do Chega para o mesmo efeito.

Os deputados do PS justificam a urgência da audição do ministro com o início do processo orçamental, que começa a 21 de outubro. Foi aprovada uma ronda adicional à audição já prevista do ministro, também por proposta dos socialistas.