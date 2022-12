PS chumba audição parlamentar a Gomes Cravinho sobre investigação ligada à Defesa

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros © Manuel de Almeida/Lusa

A Comissão de Defesa Nacional chumbou esta quarta-feira as audições do ministro dos Negócios Estrangeiros e do secretário de Estado da Defesa sobre a investigação "Tempestade Perfeita", tendo o PS invocado que o Chega já agendou um debate com Cravinho.

O requerimento, apresentado pelo PSD, foi chumbado com os votos contra do PS e os votos favoráveis de PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PCP. O Bloco de Esquerda não marcou presença na reunião.

As audições de João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-ministro da Defesa Nacional, e de Marco Capitão Ferreira, secretário de Estado da Defesa Nacional, eram pedidas no âmbito da operação "Tempestade Perfeita", desencadeada na semana passada pela PJ, em coordenação com o Ministério Público, e que resultou em cinco detenções, entre as quais três altos quadros da Defesa e dois empresários, num total de 19 arguidos.