PS chumba audições de Galamba, da ministra da Justiça e do ex-adjunto das Infraestruturas

O PS inviabilizou, esta quarta-feira, as audições de João Galamba, da ministra da Justiça e do ex-adjunto das Infraestruturas, embora tenha aprovado os requerimentos para ouvir o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) e o diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS). As audições do SIS e do SIRP foram aprovadas por unanimidade.

A decisão foi tomada na primeira comissão, na reunião da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O PSD absteve-se na votação dos requerimentos para as audições de João Galamba e de Frederico Pinheiro, tendo em conta que o partido já pediu para ouvir os dois protagonistas na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.