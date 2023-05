PS chumba emails entre TAP e ministério e autos da PSP sobre ex-adjunto de Galamba

O PSD e o Chega acusam o PS de criar obstáculos ao apuramento da verdade © António Cotrim/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara e Rui Oliveira Costa 09 Maio, 2023 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS chumbou dois requerimentos na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP. Os requerimentos do PSD pretendiam obter os emails trocados entra a TAP e o Ministério das Infraestruturas, além dos autos da PSP sobre o episódio do alegado roubo e recuperação do computador do ex-adjunto, Frederico Pinheiro.

Na justificação, o Partido Socialista considera que estes dados estão fora do objeto aprovado nesta comissão de inquérito.

À direita, PSD e Chega acusam os socialistas de criar obstáculos ao apuramento da verdade.

No requerimento, dirigido na quinta-feira ao presidente da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, os sociais-democratas referiam que, na noite de 26 de abril de 2023, a PSP terá sido chamada a intervir no Ministério das Infraestruturas (MI) por duas vezes.

"A primeira, com o alegado objetivo de acompanhar até à saída, e em segurança, o colaborador Frederico Pinheiro, que se fazia transportar de um computador; a segunda, para alegadamente salvaguardar a integridade física da chefe de gabinete e suas colaboradoras na sequência de alegados desacatos com Frederico Pinheiro", apontavam.

"Considerando as versões contraditórias sobre o ocorrido", o Grupo Parlamentar do PSD requereu à PSP cópia dos autos (de participação) dos eventos ocorridos na noite do dia 26 de abril que conduziram a PSP às instalações do Ministério das Infraestruturas e cópia dos registos áudio das chamadas telefónicas solicitando a intervenção da polícia.