PS com quase metade do Governo na lista às legislativas. Independentes perdem protagonismo

Na primeira eleição de António Costa, em 2015, o secretário-geral do PS apostou em candidatos independentes para cabeças de lista às legislativas. Agora, cinco anos depois, e com eleições antecipadas depois do chumbo do Orçamento, o foco está em elementos do Governo.

Dos 22 cabeças de lista do PS às eleições legislativas, 11 são governantes, ou seja, metade. E dos 69 ministros e secretários de Estado, 31 são candidatos a deputados a 30 de janeiro

Como se previa, o PS repete a maior parte dos cabeças de lista de há dois anos: 14 nomes voltam a ser chamados. Nos que se estreiam no primeiro lugar da lista, destaca-se António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que sobe do terceiro lugar, em Leiria, e Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, que é candidata pela primeira vez em Castelo Branco.

Tal como a TSF avançou, Marta Temido, ministra da Saúde, repete o primeiro lugar em Coimbra. Na Guarda, o primeiro nome é o da ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, volta a encabelar a lista em Viana do Castelo.

Vários militantes socialistas explicam à TSF que o caminho é de continuidade porque o mandato ficou a meio, depois do chumbo do Orçamento e consequente queda do Governo, e é preciso experiência "para dar suporte a um Governo estável" caso os portugueses deem condições aos socialistas para formar com um Executivo depois das eleições.

Quantos aos independentes, são quatro os cabeças de lista. Ao professor e investigar Alexandre Quintanilha, que é o número um pelo Porto desde 2015, junta-se a ministra Ana Abrunhosa e o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, que concorre por Bragança.

Já no que toca à paridade, apenas seis nomes femininos são cabeças de lista, de um total de 147 mulheres candidatos pelo PS às legislativas.