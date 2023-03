PS concorda com visita de Lula por "laços históricos únicos" e "relações bilaterais"

O lider parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias © Miguel A. Lopes/Lusa

O Partido Socialista concorda com a visita de Estado do Presidente da República do Brasil, Lula da Silva, a Portugal e ao Parlamento por considerar que acontece com um "enquadramento adequado".

"É a visita de um chefe de Estado de um país da CPLP que tem connosco laços históricos únicos. Naturalmente deixamos nas mãos do presidente da Assembleia da República a interlocução com outros órgãos de soberania no quadro do agendamento da visita de Estado para encontrar o melhor momento para essa sessão solene nesta Assembleia da República. Esse agendamento será feito no quadro da visita de Estado e o PS não se opôs a que fosse no dia 25 de abril. As relações bilaterais entre Portugal e o Brasil são importantes para os dois países, pelos laços históricos e culturais, pelos laços políticos de um grande país da América Latina e de um grande país do mundo que faz parte do G20", justificou Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS.

A Assembleia da República vai organizar uma sessão solene de boas-vindas ao Presidente brasileiro, Lula da Silva, anunciou esta quarta-feira o presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, indicando que os pormenores, como a data, ainda vão ser estabelecidos.

De acordo com o presidente do Parlamento, Lula da Silva intervirá nessa cerimónia, mas indicou que os detalhes, como a data, serão agora tratadas por si "através dos canais adequados".

Augusto Santos Silva referiu também que a sua proposta obteve um "consenso muito grande" na conferência de líderes, e que apenas um partido se opôs.