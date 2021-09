PS conquista Câmara de Mora, que sempre tinha sido CDU

Centro de Mora, vila do distrito de Évora © Filipa Bernardo/ Global Imagens

O PS ganhou este domingo com maioria absoluta as eleições autárquicas em Mora (Évora), uma câmara que até hoje sempre foi da CDU, quando estão apurados os resultados das quatro freguesias, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

A nova presidente eleita é a socialista Paula Chuço, que recebeu 48,12% dos votos. A CDU, que candidatou Marco Calhau, presidente da Junta de Freguesia de Mora e bombeiro, é a segunda força mais votada, com 43,53%.

A coligação CDS-PP/PSD/PPM ficou em terceiro lugar, com 4,08% dos votos. Mora é um bastião onde a CDU sempre ganhou desde as primeiras eleições para as autarquias locais, em 1976.

