PS convicto de que Comissão Europeia será sensível aos prejuízos do Lorenzo

Agitação marinha provocada pelo furacão "Lorenzo" no Porto de São Mateus em Angra do Heroísmo, Terceira, Açores

Depois de o PSD afirmar que quer um debate no Parlamento Europeu sobre os estragos causados pelo furacão Lorenzo, o PS vem também pronunciar-se sobre o tema. Em declarações à TSF, Manuel Pizarro está convicto de que a Comissão Europeia vai ser sensível ao tema.

O eurodeputado socialista lembrou que o PS tomou todas das diligências junto da Comissão Europeia, para auxiliar a região dos Açores após a passagem do Lorenzo.

"Imediatamente a seguir à passagem do furacão, os eurodeputados do Partido Socialista dirigiram uma pergunta à Comissão Europeia, abordando duas questões: em primeiro lugar, se a Comissão Europeia já estava a proceder a diligências para avaliar o impacto do furacão Lorenzo nessa região ultraperiférica da Europa que são as ilhas dos Açores e, por outro lado, se estava disponível para utilizar os recursos financeiros da União Europeia, para apoiar as medidas necessárias, nomeadamente a reconstrução do Porto das Lajes das Flores, que é seguramente a circunstância mais grave que ocorreu nos Açores", explicou Manuel Pizarro.