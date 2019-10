PS convoca esquerda para definir futuro Governo

© Gerardo Santos/Global Imagens

O Partido Socialista convocou os partidos políticos de esquerda para reuniões com vista à formação do próximo Governo. Esta quarta-feira, António Costa receberá cinco partidos com representação parlamentar, nos quais não estão incluídos PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega.

O Livre, que conseguiu pela primeira vez eleger um deputado, será o primeiro partido a ser recebido no Largo do Rato. A reunião está marcada para as 10h00.

Depois, às 11h30, será a vez de André Silva e a sua comitiva conversarem com António Costa. O PAN foi um dos vencedores da noite eleitoral, somando agora três deputados ao eleito há quatro anos.

Às 14h00, também o PEV será recebido pela estrutura socialista, seguido pelo seu parceiro de coligação, o PCP. Segundo fonte comunista, a solicitação para o encontro foi recebida e ainda está a ser alvo de ponderação.

Os mais de 100 elementos do Comité Central do PCP, órgão dirigente alargado entre congressos, estão esta terça-feira reunidos para analisar os resultados das eleições e definir o rumo do partido. O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, vai falar uma conferência de imprensa para divulgar as principais conclusões da reunião.

O Bloco de Esquerda será o último partido a ser recebido pelo PS, numa reunião marcada para as 18h00.

Na madrugada de segunda-feira, no discurso de vitória, o secretário-geral do PS disse ser seu objetivo formar um Governo estável de legislatura, repetindo entendimentos políticos com o BE, PCP e PEV. António Costa referiu estar disponível para alargar o entendimento ao PAN e ao Livre.