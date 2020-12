PS defende ausência de "partidarite" na comissão de inquérito ao Novo Banco

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

O PS defende que, mais do que os interesses partidários, o importante é saber se o governo socialista fez um bom acordo com a Lone Star. Quem o diz é João Paulo Correira, no Fórum TSF, no dia em que toma posse no parlamento a comissão de inquérito ao Novo Banco que vai analisar as perdas da instituição imputadas ao Fundo de Resolução.

Entrevistado pelo jornalista Manuel Acácio, o deputado João Paulo Correia defende que se a "partidarite" ficar de fora, haverá mais transparência.

"Os deputados do PS que estarão na comissão de inquérito não vão estar com uma lógica de "partidarite". A informação será tão mais cristalina e transparente para os cidadãos se nós nas audições deixarmos de parte a partidarite", remata.