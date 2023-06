PS defende aeroporto de contingência em Porto Santo para desviar voos do Funchal

O Aeroporto de Porto Santo deve ser melhorado com uma nova gare © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Cátia Carmo com Francisco Nascimento 27 Junho, 2023 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS defende que o Aeroporto de Porto Santo deve ser o aeroporto de recurso sempre que seja necessário desviar voos do Funchal, funcionando como "aeroporto de contingência", tendo em conta que o Aeroporto Cristiano Ronaldo está, com muita frequência, sujeito a ventos fortes, o que obriga a cancelar e a desviar voos. Uma situação que, na opinião dos socialistas, prejudica o turismo na região.

A ideia passa por melhorar o atual aeroporto de Porto Santos, assegurando uma nova linha marítima entre o Funchal e Porto Santos, "que seja rápida e com capacidade adequada". Para que o aeroporto de Porto Santos seja viável, nas novas condições, é necessária uma nova gare, que já foi anunciada, e mais estacionamentos para aviões.

O vice-presidente da bancada do PS na Assembleia da República e cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Madeira, Carlos Pereira, apela ao acordo entre o Governo regional e o Governo central, já que "a Madeira tem um problema estrutural que tem custos significativos" para a região.

"Temos defendido que sejam criadas condições para que exista um aeroporto de contingência na região. O que é que isto significa? Significa que é preciso dar condições a um aeroporto que nunca fique inoperacional ou quase nunca fique inoperacional, que é o Aeroporto de Porto Santo", explica.

Carlos Pereira nota que "não é possível que uma região com esta dependência do turismo, esteja muitas vezes, durante um ano, a ser confrontada com esta situação".

Desde sábado, dezenas de voos foram cancelados ou divergiram, pelas condições climatéricas em Santa Cruz, zona onde se situa o aeroporto. Vários deputados socialistas não conseguiram aterrar na Madeira para as jornadas parlamentares do partido, tal como a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e o ministro da Economia, António Costa Silva, que participaram em debates a partir de Lisboa.