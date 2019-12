PS disponível para reforma do sistema eleitoral, mas com uma condição

O deputado do PS, Pedro Delgado Alves, intervém no debate parlamentar sobre o tema "Combate à desinformação - Em defesa da Democracia", na Assembleia da República, em Lisboa, 06 de março de 2019. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Se o PSD abdicar da vontade em reduzir o número de deputados, o PS pensa em discutir a reforma do sistema eleitoral. Posição vincada no parlamento a propósito de uma petição que visa esta reforma com a introdução de círculos uninominais.

Com PCP, Bloco de Esquerda, PAN e CDS a manifestarem-se contra esta reforma, o PSD começa por desafiar o PS a avançar com esta reforma que foi, de resto, um dos pontos basilares da campanha eleitoral social-democrata. O deputado Pedro Rodrigues sublinha que os socialistas fazem esta promessa desde 1995 sem a cumprir e que é "incompreensível que o programa de Governo não contemple a reforma do sistema eleitoral".

Da bancada socialista, Pedro Delgado Alves nota que "não teríamos hoje uma Assembleia da República com 10 partidos representados e 7 grupos parlamentares se, por ventura, a opção do PSD - que colocou sempre como condição a redução do número de deputados - estivesse em cima da mesa". Por isso, o deputado socialista questiona: "Está o PSD disponível para abdicar da redução do número de deputados como condição sine qua non para que se possa pensar um sistema eleitoral que não penalize os pequenos partidos e o interior?"

"Se estiver, o PS será coerente como sempre foi com o programa eleitoral e com a proposta que tem sido sempre a mesma desde 1995", nota Pedro Delgado Alves.

No caso, como pode ler-se no programa eleitoral socialista deste ano, a introdução de círculos uninominais "sem prejuízo da adoção de mecanismos que garantam a proporcionalidade da representação partidária, promovendo o reforço da personalização dos mandatos e da responsabilização dos eleitos, sem qualquer prejuízo do pluralismo".