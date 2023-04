"PS e Chega cada vez mais juntos." Montenegro responde a Ventura e recusa apresentar moção de censura

Luís Montenegro © José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

O presidente do PSD, Luís Montenegro, recusou, esta segunda-feira, apresentar uma moção de censura ao Governo, respondendo, assim, ao desafio lançado por Ventura.

"PS e Chega cada vez mais juntos. Mostram ambos impreparação, ligeireza e imaturidade. Anunciar uma moção de censura com seis meses de antecedência é tão aberrante como ter nacionalizado a TAP para depois privatizar. Um bom Governo e uma boa oposição não são isto", escreveu Luís Montenegro numa publicação na rede social Twitter.

André Ventura desafiou, esta segunda-feira, Luís Montenegro a apresentar uma moção de censura ao Governo. O líder do Chega disse que as revelações da última semana na CPI da gestão política da TAP não devem passar impunes e que o caminho é o fim do Governo de António Costa.

"Uma vez que o Chega não o pode fazer, apelo a Luís Montenegro que apresente com urgência uma moção de censura ao Governo de António Costa, ficando aqui registado o compromisso do Chega de que se o PSD não o fizer, apresentaremos nos primeiros dias de setembro uma moção de censura ao Governo se este continuar em funções", afirmou André Ventura, em conferência de imprensa, sublinhando que "a mentira, a corrupção, o abuso de poder, a promiscuidade entre as instituições, a tentativa de enlamear o Presidente da República e de minar o seu comportamento não podem passar impunes".

"O que estamos a assistir é um dos pontos mais baixos da confiança nas instituições nos últimos anos e não nos parece que tal possa subsistir sem que seja posto fim a este Governo", defendeu.

A moção de censura, com a maioria absoluta do PS, tem efeitos nulos, mas André Ventura notou que é um sinal que é enviado a Belém por parte da Assembleia da República.