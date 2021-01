PS e PSD disponíveis para mudar sistema eleitoral. Falta saber como

Carlos César e David Justino © Sara Matos/Global Imagens

Carlos César reiterou, no espaço de comentário da TSF, o apelo que deixou na noite eleitoral: "a necessidade de o PS, em conjugação com outros partidos, procurar introduzir alterações que tornem o sistema eleitoral mais atrativo junto da população".

"Acho importante que se faça, com responsabilidade, e tendo em consideração todos os problemas de representação e representatividade" da sociedade portuguesa, apontou.

David Justino, também em declarações à TSF, assinalou que os sociais-democratas não se opõem à mudança. "O PSD já vem a falar de algumas reformas do sistema político há algum tempo." O vice-presidente do PSD adiantou que está a coordenar um grupo de trabalho para reformular a lei eleitoral, o estatuto de deputados e a lei dos partidos, mas é necessário avaliar as posições das forças políticas, no sentido de compreender se há abertura para uma "solução de compromisso", para uma política que seja "mais próxima dos cidadãos".



