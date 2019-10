PS vence sem maioria absoluta. Quatro partidos podem estrear-se no Parlamento

Por TSF 06 Outubro, 2019 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

A projeção da Pitagórica para a TSF, JN e TVI dá conta de uma vitória do PS sem maioria absoluta e com uma vantagem de dez pontos percentuais sobre o PSD, com o mínimo de 34,5% dos votos, um máximo de 38,5%, e a poder eleger entre 100 a 112 deputados, segundo a projeção à boca das urnas da Pitagórica para a TSF, JN e TVI.

Nos dados deste domingo, o PSD recolheu entre 24,6% e 28,6% das intenções de voto e pode vir a eleger entre 68 a 78 deputados.

Projeção do número de mandatos - Legislativas 2019 © Pitagórica

Em terceiro lugar surge o Bloco de Esquerda, com entre 7,7 e 11,7% das intenções de voto e 20 a 26 deputados.

Em quarto está a CDU a reunir entre 6,0% a 8,0% das intenções de voto e 10 a 14 deputados.

Logo a seguir, em quinto, surge o CDS-PP com entre 2,9% e 4,9% e 3 a 7 deputados.

O PAN recolhe entre 2,7% e 4,7% das intenções de voto e 4 a 6 deputados.

Parlamento pode ter até quatro novos partidos

Entre os partidos que ainda não tiveram qualquer mandato, há quatro que podem entrar no Parlamento e um deles pode mesmo eleger dois deputados.

O Iniciativa Liberal deve recolher entre 0,9% e 2,9% das intenções de voto, elegendo entre zero e dois deputados, na estreia em atos eleitorais.

Logo a seguir surge o Chega, com entre 0,6% e 2,6%, podendo eleger até um deputado.

O Livre pode ser a terceira nova força política a entrar na Assembleia da República, com entre 0,1% e 2,1%, podendo eleger um deputado.

A fechar o quadro está o Aliança, com um máximo de votação que pode chegar a 1,9%, com um mandato.

