PS em peso na Madeira de olho nas regionais: Costa, ministros e o regresso de Carlos Silva

O Grupo parlamentar do PS regressa à Madeira, ao fim de vários anos, de olhos postos nas eleições regionais deste ano. Nas jornadas parlamentares socialistas, António Costa dá o pontapé de saída, vários ministros marcam presença (e nota-se uma ausência), e há um regresso: o antigo secretário-geral da UGT, Carlos Silva, que deixou a central sindical por "falta de apoio do PS".

Os 120 deputados socialistas vão dividir-se, nos próximos dois dias, por "todos os municípios da Madeira", não só para abrir caminho à campanha eleitoral, mas também para preparar o debate do Estado da Nação, que encerrará a atual sessão legislativa, no final de julho.

"O que nós entendemos é que este é um momento importante para fazer as jornadas parlamentares, arrancando para a preparação do Estado da Nação. Os nossos camaradas do PS na Madeira estão a enfrentar um embate eleitoral que é importante", sublinhou o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias.

Além de um "embate importante", os socialistas contam com uma missão quase impossível, nas próximas regionais: o PS nunca venceu as eleições na região autónoma da Madeira, liderada há 47 anos pelo PSD.

O objetivo dos socialistas passa por evitar a maioria absoluta da coligação PSD/CDS, que vão juntos às eleições, encostando os atuais partidos de Governo a um possível acordo com o Chega, que servirá de arma política contra Luís Montenegro.

Uma das visitas dos deputados socialistas será às obras do novo hospital da Madeira que, de acordo com Eurico Brilhante Dias, "é uma das grandes decisões da Assembleia da República, cofinanciado por iniciativa do PS, e decisão do Governo".

O regresso de Carlos Silva e a ausência de Ana Abrunhosa

Além de vários elementos do Governo, as jornadas parlamentares do PS vão receber o antigo secretário-geral da UGT e militante socialista, Carlos Silva, que deixou a central sindical, em 2020, lamentando "falta de apoio do PS".

O líder parlamentar socialista desvaloriza o reencontro, já que "o PS não tem problemas com os seus militantes, seja com Carlos Silva ou outro".

O debate sobre "crescimento e coesão", que encerrará as jornadas, conta também presença o ministro da Economia, António Costa Silva, a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

Falta, por outro lado, a ministra responsável pela pasta da coesão, Ana Abrunhosa, que até foi eleita deputada nas listas do PS, pelo círculo eleitoral de Castelo Branco.

António Costa dá o pontapé de saída para as jornadas parlamentares, com um jantar este domingo, onde marcará presença o presidente do PS Madeira e candidato às eleições regionais, Sérgio Gonçalves.