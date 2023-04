Sai Carlos Pereira, entra Bruno Aragão. PS escolhe substituto na coordenação do inquérito à TAP

© YouTube

Os socialistas escolheram o deputado Bruno Aragão para substituir Carlos Pereira como coordenador do PS na comissão parlamentar de Inquérito à gestão da TAP, apurou a TSF. O deputado já faz parte da equipa que tem questionado os protagonistas chamados ao Parlamento.

Bruno Aragão, de 39 anos, foi eleito pelo círculo eleitoral de Aveiro, na lista que era encabeçada por Pedro Nuno Santos, e é doutorado em Psicologia Experimental e Ciências Cognitivas.

Carlos Pereira anunciou esta sexta-feira que pediu ao líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, para que o "desobrigasse da coordenação dos deputados do Partido Socialista na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política da TAP, bem como, da presença na referida Comissão".

O deputado entende que "as notícias que se têm repetido nas últimas semanas, apenas contribuem para adensar um clima de suspeição injustificado". Em causa está a polémica reunião de 17 de janeiro que juntou elementos do Governo, a antiga CEO da TAP e o deputado Carlos Pereira, na véspera da presidente da comissão Executiva prestar esclarecimentos no Parlamento.

Além disso, o Correio da Manhã dá conta, esta sexta-feira, de um alegado favorecimento da Caixa Geral de Depósitos ao deputado. O diário fala num perdão de de 66 mil euros no pagamento de um crédito, informação já desmentida pelo banco público.