PS expressa "desolação" pela morte de Luís Patrão. Santos Silva perdeu "um bom amigo"

O Partido Socialista manifestou este domingo um "sentimento de perda e desolação" pela morte do dirigente do partido Luís Patrão, aos 68 anos, e o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, disse que perdeu "um bom amigo".

Numa mensagem na conta oficial do partido na rede social 'Twitter', acompanhada de uma fotografia de Luís Patrão, o PS escreve que "foi com profunda consternação e grande tristeza" que recebeu a notícia da morte do "destacado e histórico dirigente" do partido.

Foi com profunda consternação e grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Luís Patrão, destacado e histórico dirigente do Partido Socialista, presentemente Secretário Nacional para a Administração e membro da sua Comissão Permanente.



Nascido a 2 de dezembro de... pic.twitter.com/kui8D5DzXU - psocialista (@psocialista) July 16, 2023

"Tendo um notável percurso profissional, cívico e político, no Partido Socialista, na Juventude Socialista e em diversas áreas da sociedade, é com sentimento de perda e desolação que o Partido Socialista endereça aos seus familiares e amigos as suas mais profundas condolências, compartilhando a sua dor neste momento difícil", lê-se no texto.

Também na rede social 'Twitter', o presidente do parlamento e deputado socialista, Augusto Santos Silva, lamentou a morte de Luís Patrão.

"Lamento a morte de Luís Patrão, antigo deputado e membro do Governo. Dirijo as mais sinceras condolências à sua família, bem como ao Partido Socialista. Pessoalmente, perco um bom amigo", lê-se na mensagem.

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, expressou também no 'Twitter' o seu pesar.

"Com o falecimento de Luís Patrão, os socialistas estão de luto. Foi com muita dor e consternação que tivemos conhecimento desta notícia. Sentiremos a falta da sua ação, da sua experiência e da sua opinião sempre qualificada. Perdemos um grande amigo e um grande camarada", escreveu João Torres.

O dirigente nacional do PS Luís Patrão morreu aos 68 anos, disse à Lusa fonte partidária.

Luís Patrão foi chefe de gabinete de dois primeiros-ministros, António Guterres e José Sócrates, deputado, secretário de Estado e era atualmente membro da comissão permanente do PS.

Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, era, desde 2014, responsável pela administração e pelas finanças do PS.

Nascido em 2 de dezembro de 1954, na Covilhã, foi militante e dirigente da Juventude Socialista, e depois do PS, tendo falhado a corrida à liderança da "jota" em 1981.