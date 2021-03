PS indica Hugo Pires como candidato a Braga. Concelhia diz que não há decisão

Na carta é explicado que a escolha do candidato resultou de uma sondagem © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A Comissão Permanente do PS indicou Hugo Pires como candidato à Câmara de Braga nas autárquicas de 2021, mas o presidente da concelhia, Artur Feio, considera que o processo ainda não está fechado.

A indicação do nome de Hugo Pires consta de uma carta datada de 05 de março, assinada pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e pela secretária nacional para as autarquias, Maria da Luz Rosinha, e enviada ao presidente da Federação Distrital de Braga, Joaquim Barreto.

Na carta, a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira e que foi lida na reunião de terça-feira da Comissão Política de Braga do PS, é explicado que a escolha do candidato resultou de uma sondagem.

A carta refere que, no caso das sedes de distrito, foi decidido adotar um "procedimento partilhado" de designação do candidato, concluindo-se com a validação da direção nacional.

"Neste quadro de procedimentos inerentes a uma designação articulada entre as estruturas, foi aceite como metodologia de designação do candidato a presidente de câmara a realização de uma sondagem onde vários nomes seriam avaliados, indicados neste âmbito pelos diversos níveis intervenientes, apurando-se o candidato através da avaliação política na seleção dos nomes e do resultado do estudo a realizar, num processo partilhado", acrescenta.

Em 28 de outubro de 2020, reuniram representantes dos três níveis (concelhio, distrital e nacional) dos órgãos do PS e discutiram e definiram os nomes a constar na sondagem para candidato a Braga.

O presidente da concelhia, Artur Feio, sugeriu o seu próprio nome e o da vereadora Liliana Matos Pereira. O presidente da Federação, Joaquim Barreto, sugeriu a inclusão da deputada Palmira Maciel.

A direção nacional apontou Hugo Pires, secretário nacional para a Organização do PS e antigo vereador em Braga, que acabou por ser o mais votado.

"Considerando a metodologia de designação adotada e os resultados conhecidos da sondagem realizada, a decisão e escolha deverá, naturalmente, recair no melhor colocado. Em face ao exposto, e no corolário deste processo partilhado e participado pelos três níveis de órgãos do partido, a Comissão Permanente (no uso das suas competências estatuárias) indica o camarada Hugo Pires como Candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Braga para as eleições autárquicas de 2021", remata a carta.

Contactado pela Lusa, Hugo Pires considerou que a escolha do candidato socialista a Braga "é um assunto encerrado", adiantando que agora é tempo de "todos se sentarem à mesa e unirem esforços" para uma candidatura "forte e vencedora".

Manifestou ainda "toda a disponibilidade" para integrar o presidente da concelhia, Artur Feio, num "lugar elegível" na lista que vai apresentar.

Artur Feio, por sua vez, disse à Lusa que o processo de escolha do candidato "ainda não está encerrado", adiantando que, de acordo com os estatutos do partido, a decisão cabe, em primeira instância, à concelhia, tendo depois também de passar pelo crivo da distrital e da nacional.

"O assunto está em aberto, vamos continuar a discutir o processo", disse ainda, lembrando que sempre manifestou "total disponibilidade" para ser o candidato do PS.

A Câmara de Braga é liderada, desde 2013, por Ricardo Rio, eleito pela coligação PSD/CDS/PPM, que nas autárquicas de 2017 conseguiu sete lugares no executivo.

O PS conta com três vereadores e a CDU com um. Até 2013, e durante 37 anos, a Câmara de Braga foi liderada pelo socialista Mesquita Machado.

Hugo Pires foi vereador no último mandato de Mesquita, sendo atualmente deputado na Assembleia da República.