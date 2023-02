PS junta antigos ministros para discutir estado da saúde: ULS são o primeiro tema

© Tiago Petinga/Lusa

A 10 de fevereiro arranca o ciclo de conferências, organizado pelo grupo parlamentar do PS, com o Serviço Nacional de Saúde no centro da discussão. As Unidades Locais de Saúde (ULS) são o primeiro tema em debate, com a presença da antiga ministra da Saúde Maria de Belém.

O PS explica que pretende discutir "os bons exemplos" para melhorar os serviços de saúde em Portugal, convidando antigos ministros da Saúde, da área socialista e não só. Maria de Belém, a ministra responsável pela implementação da primeira ULS há quase 24 anos, em Matosinhos, é a cabeça de cartaz.

Em declarações aos jornalistas, o deputado socialista Jorge Seguro Sanches explica que o objetivo da conferência, e dos vários painéis, é encontrar soluções para a melhoria das condições de saúde em Portugal.

"As ULS são um modelo que deve ser replicado, mas também aprofundado e melhorado. É nesse ponto de vista que vamos ter casos concretos, com soluções de sucesso, na integração de cuidados. As ULS são apenas um desses modelos, em que temos a integração de cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados", indica.

Os socialistas lembram que o Governo "está a trabalhar e a estudar" na implementação de novas ULS, em outros pontos do país. O PS admite que o modelo pode ajudar a desentupir os serviços de urgências.

"Como é que ​​​​​​​podemos criar equipas nos centros de saúde para que acompanhem um docente crónico, evitando que tenha de ir à urgência?", questiona, sendo essa uma das perguntas que os socialistas querem ver respondidas no ciclo de conferências.