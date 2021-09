PS melhor onde há menos hóspedes de hotelaria

António Costa © EPA

Por Lusa 27 Setembro, 2021 • 08:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os concelhos onde o PS obteve melhores resultados nas eleições autárquicas de domingo têm menos hóspedes de hotelaria que a média nacional, segundo o portal de dados estatísticos EyeData, disponível em www.lusa.pt.

Neste portal, os resultados eleitorais de cada partido por concelho (no qual concorreu isolado ou em coligação) são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que cada partido obteve os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

Depois, é possível cruzar esses resultados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais que permitem caracterizar, em termos médios, como são os concelhos onde as forças registaram os resultados mais e menos elevados.

Segundo o EyeData, numa altura em estão apurados resultados de 297 dos 308 concelhos do país, há uma variação de 34,75% entre a média nacional de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros por cem habitantes (307,33) e o tercil de concelhos em que o PS obteve melhores resultados (200,53).

Eis outras características socioeconómicas dos concelhos em que o PS obteve melhores resultados:

Ambiente

O PS obteve melhores resultados onde a percentagem de alojamentos servidos por drenagem de águas residuais é superior (87,79%) à média nacional (85,30%).

Demografia

Os socialistas obtiveram ainda melhores resultados onde o saldo populacional natural por 10 mil habitantes regista uma variação de 16,17% face à média nacional, já que é de -26,03 nos melhores concelhos do PS e os números nacionais são de -37,80.

O PS obteve melhores resultados nos concelhos onde a percentagem de população estrangeira é inferior à média nacional, ficando-se pelos 5,79% face aos 6,42% nacionais.

Economia

Os PS esteve melhor também onde há menos trabalhadores da administração pública local (11,31 por mil habitantes) do que a média nacional (13,48 por mil habitantes).

Os socialistas também se destacaram em concelhos onde o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem é inferior à média nacional, já que onde estiveram melhor esse valor é de 1160,61 euros, em contraste com os 1207,01 a nível nacional.

Educação

O PS também esteve melhor onde há menos estabelecimentos de ensino básico por dez mil habitantes (6,10) face à média nacional (6,59), o mesmo sucedendo com estabelecimentos do ensino secundário, que são menos (0,81) onde o PS teve melhores resultados do que a média nacional (0,93).

Sociedade

O PS também obteve melhores resultados onde há menos centros de saúde comparativamente à média nacional, já que os números nacionais chegam aos 15,31 estabelecimentos por mil habitantes e o terço de concelhos onde o PS esteve melhor ficam-se pelos 9,54.

Os socialistas também têm melhores resultados onde há menos percentagem de superfície ardida (0,54%) face à média nacional (0,75%), onde há menos farmácias por dez mil habitantes (2,64 face a 3,02 nacionais).