"PS não procura encontrar responsáveis por fugas, está a tentar desviar as atenções"

Rui Rocha © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

28 Abril, 2023 • 17:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, acusou esta sexta-feira o Governo de querer "desviar o olhar dos portugueses da gravidade" da situação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP e sublinha que António Costa já devia ter falado ao país.

"Há uma grande ausência neste processo e cada vez vemos mais isso. Nós temos vários ministros neste processo que já mentiram aos portugueses ou às comissões de inquérito e há alguém que ainda não falou aos portugueses, que é António Costa. E, portanto, estamos sempre ao nível do pessoal menor, das pessoas que têm menos responsabilidades nestes casos", defendeu Rui Rocha.

Sobre a fuga de documentos considerados confidenciais enviados pelo Governo para a CPI à gestão da TAP, o deputado afirmou estar "a favor" de todas as investigações.

"Nós temos sobre este caso uma avaliação muito clara: todas as questões devem ser avaliadas, devem ser investigadas, estamos de acordo com a investigação de fugas que possam ter havido. Parece-me é que, precisamente com esta questão de agora o presidente da Assembleia da República estar envolvido, o PS não está só à procura de encontrar responsáveis por essas fugas (...), está a tentar desviar as atenções", defendeu.

Questionado acerca do pedido do presidente da CPI para que Augusto Santos Silva conduza a investigação sobre a origem da fuga de informação, Rui Rocha diz-se "muito tranquilo" com essa possibilidade, desde que não seja feito com "o objetivo de paralisar o conhecimento".

Rui Rocha também abordou a exoneração de Frederico Pinheiro, adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções: "Este membro do gabinete do ministro Galamba é alguém que pediu autorização ao ministro Galamba para convidar a CEO da TAP para estar presente na reunião. Ora, demite-se a pessoa que pediu autorização e o ministro Galamba não tem nada a dizer?"

"É um bode expiatório que surge na sequência destes casos que vamos conhecendo, em que o PS e o Governo usam sempre pessoas de menor relevância política para tentarem aliviar as suas responsabilidades e desviarem atenções", considerou.

O líder da IL comentou ainda o aviso feito por Augusto Santos Silva sobre a eventual penalização dos trabalhadores pela divulgação de conversas privadas no Parlamento e alertou que esta "é sempre a maneira que [o PS] encontra de responsabilizar pessoas que não têm responsabilidade nestes processos".