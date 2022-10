PS pede audição do ministro Pedro Nuno Santos em sede de comissão parlamentar

Pedro Nuno Santos © José Coelho/Lusa

O PS vai esta quarta-feira requerer uma audição com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, no parlamento, na sequência do caso relativo à celebração de contratos públicos por uma empresa ligada à sua família.

Este requerimento da bancada socialista, ao qual a agência Lusa teve acesso, foi já dirigido ao presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, o social-democrata Afonso Oliveira, e é assinado pelo vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Carlos Pereira e pelo deputado Hugo Costa.

"No seguimento das notícias sobre a celebração de contratos públicos por uma empresa com uma participação superior a 10% de um ascendente direto do ministro da Infraestruturas e da Habitação, vem o Grupo Parlamentar do PS requerer a audição" deste membro do Governo "para que de forma transparente o caso seja esclarecido".

"Dada a urgência do esclarecimento, antes do Orçamento do Estado, propõe-se a criação de uma ronda adicional na próxima audição do senhor ministro já prevista nesta comissão", acrescenta-se no requerimento.

Também o Chega já anunciou a intenção de chamar a depor o ministro Pedro Nuno Santos no parlamento.

No entanto, de acordo com fonte da bancada do PS, se um requerimento do Chega for levado a votos em sede de Comissão de Economia e Obras Públicas, essa iniciativa será chumbada pelos deputados socialistas.