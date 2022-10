PS pede prudência e garante que "país está em condições de responder aos portugueses"

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS © Leonardo Negr‹o / Global Imagens

O PS pede prudência sobre os números avançados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam que a taxa de inflação para outubro é de 10,2%, o valor mais elevado desde 1992, e defende que "o país está em condições de responder aos portugueses".

"Veremos como se vai comportar a inflação nos últimos meses do ano. Temos que esperar e olhar com atenção para o comportamento dos preços até dia 31 de dezembro", disse Eurico Brilhante Dias, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

O líder da bancada parlamentar socialista prefere reforçar que o Governo "preparou um Orçamento do Estado para garantir que pode apoiar os portugueses, as famílias e as empresas, durante o ano de 2023".

"Se não tivéssemos sido prudentes, provavelmente estaríamos com muito mais dificuldades para apoiar", sublinha o socialista, que garante: "Hoje, com a boa gestão orçamental, com as contas certas, sem fazer austeridade, o país está em condições de responder aos portugueses".

No cenário macroeconómico da proposta de Orçamento do Estado para 2023, o Governo prevê que a inflação este ano fique nos 7,4% e que diminua, em 2023, para os 4%.