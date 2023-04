Caso TAP: PS pede ao Governo que esclareça confusão causada por contradições dos ministros

© Lusa

Por Manuel Acácio com Guilherme de Sousa 21 Abril, 2023 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS considera que o Governo deve esclarecer todas as dúvidas em torno do despedimento dos gestores da TAP e que tem criado alguma tensão entre os deputados da comissão de inquérito. Os deputados queixam-se de que não tiveram ainda acesso a todos os documentos. No Fórum TSF, Bruno Aragão, coordenador dos deputados do PS na comissão, explicou que as dúvidas devem ser todas esclarecidas no Parlamento.

"A melhor forma de responder é no âmbito da comissão de inquérito fazendo formalmente aquilo para a qual a comissão nos mandatou. Nós pedimos documentação a diferentes entidades, essas entidades, seja o Governo ou outras, responde. A comissão se discorda deve tomar um conjunto de diligências, as entidades têm novamente que reportar à comissão, têm poderes próprios muito alargados e a partir daí a comissão tem de tirar conclusões", disse.

Ouça aqui as delcarações de Bruno Aragão no Fórum TSF. 00:00 00:00

"Nós acreditamos sempre nas instituições. Quem tem de esclarecer este caso em concreto é o Governo. O grupo parlamentar e a comissão de inquérito não gerem o Governo. Pedem informação ao Governo, o Governo terá d emprestar essa informação e nós avaliaremos essa informação. Se há dúvidas sobre um determinado processo como este, o Governo esclarecerá. Se a comissão de inquérito ou o parlamento não se sentirem esclarecidos, voltará a pedir esclarecimentos ao Governo", garantiu Bruno Aragão.

Para o deputado coordenador dos socialistas na comissão de inquérito à TAP, "aquilo que os portugueses querem e pedem com urgência é que esta comissão de inquérito possa fazer o seu trabalho, tirar conclusões e apresentá-las, esclarecendo e encerrando o processo". "Acho que é isso que nos pedem e essa a nossa missão e o nosso esforço", concluiu.