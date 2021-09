PS perde Câmara do Funchal, Cafôfo demite-se

© Joana Sousa/ASpress/Global Imagens

O presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, demitiu-se este domingo da liderança do partido, depois de a coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR) ter perdido a Câmara do Funchal para PSD/CDS-PP nas eleições autárquicas de domingo.

"Anuncio aqui, aos madeirenses e porto-santenses, que me demito de presidente do Partido Socialista, provocando obviamente eleições e congresso para uma nova liderança", disse.

E reforçou: "Isto significa que não serei candidato a um novo mandato nas eleições que se irão seguir e que também irei sair da Assembleia Regional e deixar o meu lugar de deputado".