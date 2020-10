PS perde maioria absoluta nos Açores. Chega, PAN e IL entram e CDU sai

© António Araújo/Lusa

Por Gonçalo Teles 25 Outubro, 2020 • 23:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS perdeu, este domingo, a maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional dos Açores ao conquistar apenas 39,13% dos votos dos açorianos, que se traduzem em 25 mandatos, uma perda de cinco lugares desde 2016.

As surpresas da noite

O grande vencedor da noite é o Chega, de André Ventura, que conquista pela primeira vez lugares nos Açores e a dobrar. O partido reuniu 5,06% dos votos que lhe valem dois mandatos: um por São Miguel e um pelo círculo de Compensação.

"Estamos a lutar para ser a terceira força política na Região Autónoma dos Açores. Sabíamos que íamos ter um grande resultado. Há uma grande subida do Chega a nível nacional e na região dos Açores. Os açorianos ganharam uma grande prestação no parlamento regional", explicou, esta noite, à TSF André Ventura.

O líder do Chega afirma também que o partido, nos Açores, tinha o grande objetivo de tirar a maioria absoluta ao Partido Socialista, "acabando com o clima de compadrio que se vive na região dos Açores".

Entre as novidades da noite estão também as entradas da Iniciativa Liberal e do PAN no parlamento açoriano. Ambos os partidos reuniram 1,93% dos votos, o que lhes vale um mandato a cada.

E se uns entram, outros há que desaparecem. A CDU, que tinha elegido um deputado em 2016 com 2,61% dos votos, falha a manutenção do lugar ao ver a sua expressão de voto cair para os 1,68%.

PSD ganha lugares, CDS perde

O PSD recuperou, esta noite, dois lugares na assembleia dos Açores, ao conquistar uma votação de 33,74%, que equivale a 21 mandatos. Em 2016 tinham sido 19 lugares.

Por outro lado, o CDS perde um lugar nos Açores. Com 5,51% dos votos, os centristas conquistam apenas três mandatos, menos um do que em 2016, e têm uma vantagem de menos de 500 votos para o Chega. Elegem, no entanto, um outro deputado em coligação com o PPM, no Corvo.

BE e PPM mantêm lugar

Sem ganhar nem perder lugares, Bloco de Esquerda e Partido Popular Monárquico conquistam um mandato cada.

Os bloquistas arrecadaram uma votação de 3,81% e o PPM, com apenas 2,34%, conquistou o direito a continuar na assembleia legislativa.