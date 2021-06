PS pondera novo adiamento do Congresso devido à Covid-19 em Lisboa

© Orlando Almeida / Global Imagens (arquivo)

O Partido Socialista está a ponderar adiar, de novo, o Congresso Nacional, marcado para os dias 10 e 11 de julho, em Lisboa, por causa da situação pandémica na cidade. A TSF sabe que a Direção Nacional vai reunir-se nos próximos dias para avaliar a melhor solução.

O Congresso esteve marcado para maio do ano passado, em Portimão, mas foi adiado devido à pandemia. Agora, o partido tinha a expectativa de realizar o evento num modelo misto - presencial e à distância - com os delegados a concentrarem-se na Sala Tejo do Pavilhão Atlântico.

António Costa foi reeleito, no último sábado, secretário-geral do PS, com 94% dos votos, para um novo mandato de dois anos, de acordo com resultados provisórios divulgados este domingo pela Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS.

O dirigente socialista Daniel Adrião, que pela terceira vez se apresentou na disputa da liderança, obteve cerca de 6% dos votos nestas eleições diretas.