PS quer combater o populismo e dialogar "com todas as forças democráticas"

Por Francisco Nascimento 29 Março, 2022 • 18:09

Eurico Brilhante Dias, candidato a líder parlamentar do PS, garantiu que os socialistas vão dialogar "com todas as forças democráticas", excluindo o Chega, num combate contra os populismos. O deputado começou por destacar a "apetência" de Augusto Santos Silva para presidir à Assembleia da República (AR), "o mais bem preparado" para a função.

"Refere aqueles que não confiam na democracia, e o combate faz-se valorizando as instituições democráticas. Quem acredita na liberdade individual e na democracia, sabem que o Parlamento são um património de que temos de cuidar", apontou.

Eurico Brilhante Dias, que deixou na segunda-feira a secretaria de Estado da Internacionalização, notou "o combate ao fascismo", e lembrou a fundação do PS "na Alemanha, num combate de décadas".

"Este é um momento de celebrar e de defender a luta contra as ditaduras", acrescentou. O futuro líder parlamentar do PS lembrou ainda o combate à pandemia, com o Plano de Recuperação e Resiliência, "um combate que ainda não terminou, como com o escrutínio do Governo".

Eurico Brilhante Dias recordou, igualmente, "a guerra", que "precisa de um Parlamento atento e de aproximação à vida real dos portugueses". Sobre o diálogo com todas as bancadas, o "PS estará como sempre, radicalmente democrata", da "esquerda à direita democrática". "Conta com este grupo parlamentar para valorizar a Assembleia", concluiu.