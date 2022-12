PS quer presença da ministra da Coesão na AR após apuramento dos prejuízos das cheias

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa © Nuno Veiga/Lusa

O PS requereu esta quarta-feira a presença no Parlamento da ministra da Coesão e de três presidentes de comissões de coordenação regional, após a apresentação pelos autarcas dos relatórios e avaliações dos prejuízos causados pelas recentes chuvas torrenciais.

Este requerimento da bancada socialista, ao qual a agência Lusa teve acesso, foi já dirigido à presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, a deputada social-democrata Isaura Morais.

Além da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, o PS pretende também ouvir sobre as consequências do mau tempo os presidente das comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve.

Neste requerimento, os deputados socialistas consideram que "Portugal é um dos países da União Europeia mais vulneráveis às alterações climáticas e os seus impactos afetam já no presente".

"Os fenómenos extremos dos últimos dias, primeiro na região do Algarve, e nas últimas horas no distrito de Lisboa, são a perfeita expressão da mudança climática. As noites de 7 para 8 e de 12 para 13 de dezembro foram marcadas por um fenómeno extremo que assolou várias áreas e que provocaram largas centenas de ocorrências que geraram severos prejuízos patrimoniais e implicaram vários realojamentos", assinalam.

De acordo com o PS, o Governo "reuniu prontamente com os autarcas das áreas atingidas por forma a avaliar o impacto dos estragos causados pela adversidade meteorológica ocorrida e inteirar-se da situação geral vivida por essas autarquias".

"Sabemos que esse levantamento será feito pelos municípios até 15 de janeiro, em articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), a que agora se associarão outras comissões de coordenação", acrescenta-se no requerimento.