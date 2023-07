PS recupera a dianteira, mas PSD mantém-se por perto

O primeiro-ministro, Antonio Costa © Lusa

Se em maio, o PSD ultrapassava o PS (mesmo que dentro da margem de erro), agora os socialistas retomam a dianteira com 28,8%

Em relação ao PSD que tem 27,7% de intenções de voto, a diferença é estreita (cerca de um ponto percentual), mas está em linha com alguma melhoria nas avaliações ao primeiro-ministro e ao Governo.

Ou seja, novamente, as mudanças passam mais pelas variações na avaliação do Governo do que pelo crescimento do PSD.

Depois do tombo durante os últimos meses, o Partido Socialista parece estancar a sangria, embora a análise das transferências de voto mostrem que o PSD apresenta maior capacidade de reter os votos que obteve nas últimas eleições e atrair um terço dos eleitores liberais que, nesta sondagem, admitem votar nos social-democratas.

Em terceiro, o Chega sobe para os 13% (tinha 12,1), mas vê também reduzir a distância para o Bloco de Esquerda que passa de 6,3% de intenções de voto para os 8%, com Mariana Mortágua a estrear-se como uma das duas lideranças que está acima da linha de água, registando um empate entre opiniões positivas e negativas.

O mesmo acontece com Rui Rocha da Iniciativa Liberal. Os liberais foram ultrapassados pelo Bloco e mantêm-se em quinto lugar com 5,2, uma descida de cerca de um ponto.

O PAN é sexto, mesmo perdendo umas décimas para os 3,8% e a CDU regista 3,2%.

O Livre estabiliza nos 2,7% e, fora do Parlamento, o CDS tem 1,1% de intenções de voto.

Costa, o "influente"

Embora estejam os dois em terreno negativo, Luís Montenegro tem menos notas desfavoráveis do que António Costa.

No entanto, quando são questionados sobre a confiança para desempenhar o cargo de primeiro-ministro, 37% dos inquiridos escolhem António Costa e outros 26% referem Montenegro.

Costa vence em todos os critérios que são apresentados nesta sondagem: 72% dos inquiridos consideram-no mais influente na política, 43% mais competente e solidário. Valores acima daqueles registados por Luís Montenegro que só se aproxima na questão da "honestidade," onde os dois apresentam resultados semelhantes (com ligeira vantagem para Costa), embora mais de metade dos inquiridos não saiba responder a esta questão.

Destaque ainda para a subida do número daqueles que rejeitam qualquer um dos dois para liderar o Governo, são 38% e estão entre os eleitores do Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda.

Com eleições fora do horizonte, esta sondagem representa apenas tendências e somando, por um lado, as intenções de voto do PS com os partidos da esquerda e o PAN e, por outro, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega, regista-se um empate.

FICHA TÉCNICA

A sondagem foi realizada pela Aximage para o JN, TSF e DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a intenção de voto e a avaliação dos políticos. O trabalho de campo decorreu entre os dias 6 e 11 de julho de 2023 e a taxa de resposta foi de 76,25%. Foram recolhidas 800 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 3,5%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.