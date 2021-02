PS rejeita adiamento das autárquicas e acusa Rio de estar preocupado só com o PSD

José Luís Caneiro © João Relvas/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 12 Fevereiro, 2021 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS considera que Rui Rio está mais preocupado com a situação interna do partido do que com o ato eleitoral das autárquicas. O PSD vai apresentar um projeto de lei que prevê o adiamento das eleições autárquicas por dois meses.

Na resposta à intenção social-democrata, José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, defendeu a posição contrária dos socialistas, e recorda o modo como correram as presidenciais, "com uma grande mobilização dos portugueses".

"O PS não concorda com a proposta apresentada pelo PSD para o adiamento das eleições autárquicas. Essa é uma competência do Governo, e queremos reiterar que a forma como decorreram as eleições presidenciais é uma prova do compromisso democrático de todos os portugueses", argumentou.

Ouça a reportagem de Filipe Santa-Bárbara 00:00 00:00

José Luís Caneiro acusa o líder do PSD de estar a pensar na causa própria e não na regularidade do processo eleitoral.

"Com esta proposta, Rui Rio ilustra que está mais preocupado com as dificuldades internas do seu partido, do que com o decurso regular dos atos eleitorais", apontou.

José Luís Carneiro também recusou o argumento de Rui Rio sobre as dificuldades de uma campanha eleitoral em setembro, numa altura em que ainda se preveem dificuldades no contacto com os eleitores por causa da Covid-19.

José Luís Carneiro não se manifestou sobre eventuais propostas de alteração à lei eleitoral. Sobre a forma como decorrerá a campanha eleitoral, o secretário-geral adjunto socialista também não adiantou pormenores.

"Tem havido eleições em várias partes do mundo. Tivemos eleições autárquicas em França que decorreram num dos pontos mais críticos da pandemia", lembrou, assegurando que vão ter de surgir adaptações.

O PS recusa, no entanto, o argumento de Rui Rio sobre as dificuldades de uma campanha eleitoral em setembro, numa altura em que ainda se preveem dificuldades no contacto com os eleitores por causa da Covid-19.

José Luís Carneiro escusou-se, igualmente, a pronunciar-se sobre propostas como a do PAN de desdobrar a votação em dois dias ou até mesmo revogar a lei aprovada no ano passado por PS e PSD, que impede cidadãos independentes de concorrer em simultâneo a dois órgãos autárquicos, como câmara e assembleia municipal.

De acordo com a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, estas eleições são marcadas por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência e realizam-se entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato.