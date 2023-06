PS repreende governos regionais do PSD: descentralização "ainda não chegou à Madeira"

© Homem de Gouveia/Lusa

O Partido Socialista aponta o dedo ao Governo regional da Madeira, liderado pelo PSD de Miguel Albuquerque, e defende que a descentralização de competências ainda não chegou à região. A "marca" é do PS de António Costa que, lamentam os socialistas, tem sido descartada pelos Governo regionais do PSD.

Perante uma plateia de socialistas, na Universidade da Madeira, Eurico Brilhante Dias puxou dos galões socialistas para frisar aquela que é uma "das reformas essenciais" do atual Governo, apesar "das longas negociações" com os municípios.

A descentralização para os municípios e para as freguesias é uma "marca" do PS, na atual legislatura. Por outro lado, o líder parlamentar lamenta que o mesmo não aconteça nas duas regiões autónomas, Madeira e Açores, governadas pelo PSD.

"Uma das reformas fundamentais desta legislatura está muito centrada na descentralização para os municípios e dos municípios para as freguesias. A realidade nas regiões autónomas é completamente diferente", admite.

Essa é uma "marca" que os socialistas "também gostavam de deixar" nos Açores e na Madeira, embora a última palavra caiba aos representantes locais. Ainda assim, Eurico Brilhante Dias destaca "o que os autarcas socialistas na Madeira têm conseguido fazer", desde logo, aproveitando os recursos do Governo central, como o Plano de Recuperação e Resiliência.

"A descentralização que não ainda chegou à Madeira, é virtuosa. Vemos o que autarcas do PS têm conseguido fazer", reforça.

Até terça-feira, os deputados do PS vistam todos os concelhos da Madeira, no pontapé de saída para as eleições regionais deste ano. O partido vai começar a preparar também o debate do Estado da Nação, a cerca de um mês do final da sessão legislativa.