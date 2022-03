PS rouba um deputado ao PSD e faz o pleno na Europa

© José Sena Goulão/Lusa

O PS faz o pleno e consegue eleger dois deputados no círculo da Europa, na repetição das eleições. Paulo Pisco e Nathalie Oliveira são eleitos, com o PS a chegar aos 119 deputados.

Os socialistas conseguem roubar um deputado ao PSD, confirmou fonte do partido à TSF, em relação à contagem de fevereiro, sobre as eleições de 30 de janeiro.

As eleições no círculo da Europa foram repetidas depois de o PSD ter colocado recurso, pelos votos da emigração chegarem sem a cópia do cartão de cidadãos que é imposta por lei. O Tribunal Constitucional (TC) decretou a repetição das eleições depois da anulação de mais de 80 por cento dos votos.

Milhares de votos foram considerados nulos, após protestos do PSD. Vários partidos apresentaram recurso da decisão de anulação, entre os quais, Volt Portugal (VP), Livre, PAN, Chega e o Movimento Alternativa Socialista (MAS).