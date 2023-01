PS ruma ao Porto para descentralizar reuniões da direção parlamentar

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS © João Silva/Global Imagens

O grupo parlamentar do PS organiza, este domingo, uma reunião da direção, no Porto, numa iniciativa que procura descentralizar a atividade da bancada socialista.

O líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, explica que, além da reunião, os deputados levam ainda a cabo um programa focado na área da criatividade e da inovação.

"Vamos, com isto, querer contribuir para uma aproximação à ligação entre as universidades, o desenvolvimento artístico, a criatividade e a inovação empresarial como ferramentas fundamentais para valorizar, no fim, os rendimentos e os salários", afirma Eurico Brilhante Dias.

"A competitividade da economia portuguesa e a criação de postos de trabalho com melhores salários faz-se com esta dimensão de inovação e criatividade. O Porto é um coração exportador muito conhecido e é essa valorização do trabalho que queremos levar para o Porto", acrescenta.

Do programa, adianta o líder parlamentar socialista, constam visitas à Associação Empresarial de Portugal, à Fundação de Serralves e junto de uma organização não-governamental.

Esta é a segunda reunião descentralizada da direção parlamentar do PS, que ruma agora ao Norte. A primeira teve lugar na região Sul do país, em Sines.