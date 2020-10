PS saúda Governo por "avanços significativos" nas negociações com BE e PCP

O vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Lusa 07 Outubro, 2020 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS saudou esta quarta-feira o Governo por estar a registar "avanços significativos" nas negociações do Orçamente para 2021 com o Bloco de Esquerda e PCP, considerando que não há recuos nos direitos económicos e sociais.

"Queremos saudar o Governo pelo sucesso que está a ter nas negociações com os nossos parceiros parlamentares dos últimos cinco anos. Essas negociações do Orçamento do Estado têm decorrido com sucesso", considerou o vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia na interpelação ao primeiro-ministro, António Costa, no debate sobre política geral na Assembleia da República.

Segundo João Paulo Correia, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021 "não apresenta qualquer recuo face àquilo que foram as medidas de política de rendimentos e de direitos sociais conquistadas nos últimos cinco anos".

"As negociações com o Bloco de Esquerda e PCP estão a construir avanços significativos em frentes como o reforço do Serviço Nacional de Saúde, política de habitação, aumento do investimento público e melhoria do acesso ao subsídio de desemprego e nova prestação de apoio social", sustentou o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

João Paulo Correia tinha antes advertido que "não há recuperação económica sem estabilidade política" e criticou o PSD e o CDS-PP.

"Lamentamos que os mesmos partidos que aplaudiram a convergência europeia estejam agora de costas voltadas para a estabilidade política nacional. Se a Europa não pode ter uma crise política em cima da crise económica e social, também Portugal não se pode dar ao luxo disso", disse, embora aqui num recado também dirigido ao PCP e Bloco de Esquerda.