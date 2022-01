PS teve mais 50% dos votos em 32 concelhos, PSD em seis

O PS alcançou a maioria absoluta nas legislativas de domingo © Inácio Rosa/EPA

O PS, que venceu as eleições legislativas de domingo, obteve mais de 50% dos votos em 32 concelhos, enquanto o PSD ultrapassou essa marca em seis concelhos, segundo o portal de dados EyeData.

De acordo com o portal, com base em dados oficiais e disponível em www.eyedata.pt/eleicoes/legislativas2022, o resultado máximo do PS foi em Gavião (Portalegre), concelho onde recolheu 57,83% dos votos.

No caso do PSD o melhor resultado foi conquistado em Boticas, com 58,34%. O partido liderado por Rui Rio superou a fasquia de 50% também em Sernancelhe, Vimioso, Valpaços Vagos e Alvaiázere.

O PS alcançou a maioria absoluta nas legislativas de domingo e uma vantagem superior a 13 pontos percentuais sobre o PSD, numa eleição que consagrou o Chega como a terceira força política do parlamento.

Com 41,7% dos votos e 117 deputados no Parlamento, quando faltam atribuir apenas os quatro mandatos dos dois círculos da emigração, António Costa alcança a segunda maioria absoluta da história do Partido Socialista, depois da de José Sócrates em 2005.

O PSD ficou em segundo lugar, com 27,80% dos votos e 71 deputados, o Chega alcançou o terceiro lugar, com 7,15% e 12 deputados, a Iniciativa Liberal (IL) em quarto, com 5% e oito deputados, e o Bloco de Esquerda em sexto, com 4,46% e cinco deputados.

A CDU com 4,39% elegeu seis deputados, o PAN com 1,53% terá um deputado no Parlamento, e o Livre, com 1,28% também um deputado. O CDS-PP alcançou 1,61% dos votos, mas não elegeu qualquer deputado.

