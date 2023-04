PS usa Chega "como boia de salvação". PSD "rendeu-se a política do bota-abaixismo imediato"

Porfírio Silva, deputado do PS © Gustavo Bom/Global Imagens

Por TSF 24 Abril, 2023 • 09:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Porfírio Silva, deputado, secretário nacional, vice-presidente do grupo parlamentar e diretor do gabinete de estudos do PS, leu a mais recente sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN e concluiu que, ao PS, interessa mais a decisão dos eleitores quando forem chamados a votar.

"Confiamos que continuando este caminho, chegado o momento de avaliar, os portugueses vão dizer 'sim senhor, estes senhores fizeram aquilo que disseram que iam fazer'. Isso é que nos interessa. Interessa-nos que o resultado disso seja resolver os problemas da sociedade portuguesa e dos portugueses, porque é nisso que nos focamos. Sabemos que está difícil a habitação, o acesso aos serviços públicos, sabemos que há muitas coisas para fazer melhor e é nisso que estamos focados", garante à TSF Porfírio Silva.

Ouça aqui as declarações de Porfírio Silva à TSF 00:00 00:00

O deputado socialista aponta ainda outra preocupação: "O que nos preocupa também do ponto de vista político é que o PSD, que realmente tem um papel na democracia portuguesa, se tenha rendido a uma política do bota-abaixismo imediato e ao radicalismo verbal. Como se vê, a única coisa que dá é vantagem ao excesso da extrema-direita e o PSD assobia para o lado e faz de conta que não percebe que isso é um problema para a democracia."

O PSD considera que esta sondagem não deixa dúvidas de que, para os portugueses, Luís Montenegro é o líder da oposição. Miguel Pinto Luz, vice-presidente dos social-democratas, destaca o crescimento do partido em várias regiões do país e em várias faixas etárias.

"Efetivamente os mais idosos perceberam que quem roubou os pensionistas em mais de mil milhões de euros foi o PS. Depois, por regiões, o PSD está hoje mais forte a Norte, no Centro e também recupera muito em Lisboa, comparando com a sondagem de janeiro. Estes números consolidados de faixas etárias e regiões dão enorme confiança para o trabalho que temos vindo a desenvolver e é paradigmático daquilo que temos vindo a assistir de trapalhadas sucessiva do PS", afirma à TSF o vice-presidente do PSD.

Ouça aqui as afirmações de Miguel Pinto Luz 00:00 00:00

Miguel Pinto Luz deixa ainda críticas a António Costa. No domingo, o líder socialista acusou Luís Montenegro de manter o equívoco sobre se aceita o apoio parlamentar do Chega ou se aceita formar governo com o partido. Pinto Luz defende que a posição do presidente do PSD já tinha ficado esclarecida.

"Outro tema que para mim deixou de ser tema e que o PS tenta continuar a utilizar como boia de salvação para este naufrágio claro do PS é a questão do Chega. Luís Montenegro foi claro na sua entrevista da semana passada e que já não serve de boia salvação para o PS. O PSD é alternativa, é a única alternativa e o líder da oposição tem um nome: chama-se Luís Montenegro", atira.